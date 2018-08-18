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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31303131313231333134>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:40

  investorkiev написав:Фигасе, Конговец не просто читает Дубинского, а еще и перепосты делает!!!
Шок!!!

Кстати, МВФ даст свои три копейки аж бегом, соросята знают: не дадут они - дадут другие.

у него же уровень мозгов как раз для дубинского
тупее только франт когда выпьет
Востаннє редагувалось Унуноктий в Суб 07 бер, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:40

  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.
Так що без паніки.

Источники валюты:
- Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019.
- Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл.
- ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО.
- ОВГЗ - уже пошел слив.
- Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.

Где "рист"?

гляньте на ЗВР и валюту в банках, её очень много, этот год переживём


Дефолт може настати навіть коли буде достатньо ЗВР в країні.
Привели пост що в травні типу дефолт. Хоча ЗВР 25млрд $ )
там так не працює , що типу 20 млрд боргу 25-20 = 5 залишок.
Якщо виплата по розміру хоча б 3 частина звр - це піпец

Треба аналізувати в чому ЗВР і на скільки вони ліквідні.
Колись частина ЗВР України була в паперах Леман Бразерс які полягли.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:43

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:Источники валюты:
- Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019.
- Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл.
- ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО.
- ОВГЗ - уже пошел слив.
- Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.

Где "рист"?

гляньте на ЗВР и валюту в банках, её очень много, этот год переживём


Дефолт може настати навіть коли буде достатньо ЗВР в країні.
Привели пост що в травні типу дефолт. Хоча ЗВР 25млрд $ )
там так не працює , що типу 20 млрд боргу 25-20 = 5 залишок.
Якщо виплата по розміру хоча б 3 частина звр - це піпец

Треба аналізувати в чому ЗВР і на скільки вони ліквідні.
Колись частина ЗВР України була в паперах Леман Бразерс які полягли.

не делай вид что ты умный когда ты туп как пробка
до конца года денег хватит
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:47

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Фигасе, Конговец не просто читает Дубинского, а еще и перепосты делает!!!
Шок!!!

Кстати, МВФ даст свои три копейки аж бегом, соросята знают: не дадут они - дадут другие.

у него же уровень мозгов как раз для дубинского
тупее только франт когда выпьет

Я взагалі не п'ю.
Уноноктій, купи букварик і навчись читати.
Хоча би по складам!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:50

  investorkiev написав:Фигасе, Конговец не просто читает Дубинского, а еще и перепосты делает!!!
Шок!!!

Кстати, МВФ даст свои три копейки аж бегом, соросята знают: не дадут они - дадут другие.

Хіба що тобі за щоку.
Натаха, скоро тобі прийдеться попрацювати.

Лафа, яка виникла внаслідок президентства Пороха - закінчилась!
Натаха, готуйся працювати! Багато і важко!

Можеш взяти Уноноктія з шпіцем в помічники. Тільки букварик йому купи, і навчи читати і писати
Востаннє редагувалось Frant в Суб 07 бер, 2020 18:52, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:51

  Frant написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Фигасе, Конговец не просто читает Дубинского, а еще и перепосты делает!!!
Шок!!!

Кстати, МВФ даст свои три копейки аж бегом, соросята знают: не дадут они - дадут другие.

у него же уровень мозгов как раз для дубинского
тупее только франт когда выпьет

Я взагалі не п'ю.
Уноноктій, купи букварик і навчись читати.
Хоча би по складам!

ты думаешь не видно когда ты трезвый пишешь, а когда накатив, сегодня ты с утра бухаешь)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:53

  Унуноктий написав:не делай вид что ты умный когда ты туп как пробка
до конца года денег хватит


Судя по тому шо у вас мозку не вистачає як примножити кошти, крім як купити ЖК медовий, тупий як пробка якраз це ви.
Час таких старперів вже проходе, ми бачимо на їх пенсійні конвульсії в купівлі неліквіду.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:03

  Frant написав:Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!

Вы так ничего и не поняли из того, что произошло. Зепилы - это и есть нарот Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:04

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.
Так що без паніки.

Источники валюты:
- Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019.
- Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл.
- ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО.
- ОВГЗ - уже пошел слив.
- Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.

Где "рист"?

ВВП ФРН вже скільки років топчеться 1..2% росту, а останнім часом ніби і мінус пішло.
Це при тому що населення росте. То подушно ще гірше.
Якщо у нас буде ріст не +3..4% за рік, а 0...+1% то що, крах і тотальне зубожіння?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:06

  Унуноктий написав:"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... TKzmZ6aFPs
#StockWorld

Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 07 бер, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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