Додано: Суб 07 бер, 2020 19:04

Gastarbaiter написав: flyman написав: Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.

Так що без паніки. Так міліарди піплів кушать хочуть, а в нас уже аграрії рулять експорт.Так що без паніки.

Источники валюты:

- Аграрии - прогноз по урожаю на 2020 год слабее, чем на 2019.

- Металлурги - спад в мировой экономике приведет к падению спроса на металл.

- ИТ - спад в мировой экономике приведет к урезанию расходов на обновление ПО.

- ОВГЗ - уже пошел слив.

- Гастрики - спад в мировой экономике приведет к увеличению безработицы и закрытию вакансий большим количеством местных работников.



ВВП ФРН вже скільки років топчеться 1..2% росту, а останнім часом ніби і мінус пішло.

Це при тому що населення росте. То подушно ще гірше.

Якщо у нас буде ріст не +3..4% за рік, а 0...+1% то що, крах і тотальне зубожіння? ВВП ФРН вже скільки років топчеться 1..2% росту, а останнім часом ніби і мінус пішло.Це при тому що населення росте. То подушно ще гірше.Якщо у нас буде ріст не +3..4% за рік, а 0...+1% то що, крах і тотальне зубожіння?

