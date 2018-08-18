Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:06
Frant написав:
Лафа, яка виникла внаслідок президентства Пороха - закінчилась!
Натаха, готуйся працювати! Багато і важко!
я готова! а что нужно делать?
Кстати, не сказала бы, что при Петре Пятом Жадном была лафа
investorkiev
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:07
airmax78 написав: Унуноктий написав:
"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.
Подробней:
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... TKzmZ6aFPs
#StockWorld
Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись.
так еще год назад отдалживали под 19% и никто не жжужжал.
Выпусти сейчас ОВГЗ под 19%, их разгребут.
investorkiev
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:10
airmax78 написав: Frant написав:
Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!
Вы так ничего и не поняли из того, что произошло. Зепилы - это и есть нарот Украины.
Не важливо, хто кого вибрав чи вибрав би! Криза внутрішня і зовнішня вже давно назріли. Чи умовний "порох" думаєте зупинив би світову кризу?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:12
airmax78 написав: Унуноктий написав:
"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.
Подробней:
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... TKzmZ6aFPs
#StockWorld
Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.
Да ладно, ще імпатека па10.
Да
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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1
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:13
airmax78 написав: Frant написав:
Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!
Вы так ничего и не поняли из того, что произошло. Зепилы - это и есть нарот Украины.
На жаль, так.
Нарот лише останніми тижнями почав розуміти, кого він обрав і чим все це закінчиться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:15
investorkiev написав: Frant написав:
Лафа, яка виникла внаслідок президентства Пороха - закінчилась!
Натаха, готуйся працювати! Багато і важко!
я готова! а что нужно делать?
Вчити Уноноктія і його шпиця грамоті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:16
airmax78 написав:
Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.
умные страны раскручивают маховик внутреннего потребления и стимулируют внутреннее производство, и так выходят из кризисов.
глупые страны слушают МВФ, сокращают госрасходы, распродают все активы и идут на дно. промышленность отмирает, население уезжает.
investorkiev
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:26
investorkiev написав: airmax78 написав:
Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.
умные страны раскручивают маховик внутреннего потребления и стимулируют внутреннее производство, и так выходят из кризисов.
глупые страны слушают МВФ, сокращают госрасходы, распродают все активы и идут на дно. промышленность отмирает, население уезжает.
Глупые страны голосуют за клоунов, а потом удивляются - почему падает ВВП??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:31
Просто народ Украины оказался не готов ко взрослой самостоятельной жизни.
artlife
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Додано: Суб 07 бер, 2020 19:35
artlife написав:Просто народ Украины оказался не готов ко взрослой самостоятельной жизни.
Уже 30 лет.
Как сказал когда то Джугашвили, другого народа у нас нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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