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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3131313231333134>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:06

  Frant написав:Лафа, яка виникла внаслідок президентства Пороха - закінчилась!
Натаха, готуйся працювати! Багато і важко!

я готова! а что нужно делать?
Кстати, не сказала бы, что при Петре Пятом Жадном была лафа
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:07

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... TKzmZ6aFPs
#StockWorld

Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись.

так еще год назад отдалживали под 19% и никто не жжужжал.
Выпусти сейчас ОВГЗ под 19%, их разгребут.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:10

  airmax78 написав:
  Frant написав:Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!

Вы так ничего и не поняли из того, что произошло. Зепилы - это и есть нарот Украины.



Не важливо, хто кого вибрав чи вибрав би! Криза внутрішня і зовнішня вже давно назріли. Чи умовний "порох" думаєте зупинив би світову кризу?
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:12

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... TKzmZ6aFPs
#StockWorld

Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.

Да ладно, ще імпатека па10.
Да
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:13

  airmax78 написав:
  Frant написав:Зепіли вибрали зедента, а нароту України - їсти цю кашу!

Вы так ничего и не поняли из того, что произошло. Зепилы - это и есть нарот Украины.

На жаль, так.
Нарот лише останніми тижнями почав розуміти, кого він обрав і чим все це закінчиться.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:15

  investorkiev написав:
  Frant написав:Лафа, яка виникла внаслідок президентства Пороха - закінчилась!
Натаха, готуйся працювати! Багато і важко!

я готова! а что нужно делать?
Вчити Уноноктія і його шпиця грамоті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:16

  airmax78 написав:Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.


умные страны раскручивают маховик внутреннего потребления и стимулируют внутреннее производство, и так выходят из кризисов.

глупые страны слушают МВФ, сокращают госрасходы, распродают все активы и идут на дно. промышленность отмирает, население уезжает.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:26

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Праздник ставок состоящих из одной цифры закончился не начавшись. Понимаете теперь какой махровый и вредоносный популизм программа 5-7-9.


умные страны раскручивают маховик внутреннего потребления и стимулируют внутреннее производство, и так выходят из кризисов.

глупые страны слушают МВФ, сокращают госрасходы, распродают все активы и идут на дно. промышленность отмирает, население уезжает.

Глупые страны голосуют за клоунов, а потом удивляются - почему падает ВВП??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:31

Просто народ Украины оказался не готов ко взрослой самостоятельной жизни.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:Просто народ Украины оказался не готов ко взрослой самостоятельной жизни.


Уже 30 лет.
Как сказал когда то Джугашвили, другого народа у нас нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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