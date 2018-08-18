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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3131313231333134

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чего все так переживают за пересичных и дефолт? Вечная прелесть 1к у метро останется такой же 1к у метро, котлета баксов - аналогично останется котлетой баксов. Всякие металлурги и аграрии наоборот обрадуются курсу 40-50.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:43

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:не делай вид что ты умный когда ты туп как пробка
до конца года денег хватит


Судя по тому шо у вас мозку не вистачає як примножити кошти, крім як купити ЖК медовий, тупий як пробка якраз це ви.
Час таких старперів вже проходе, ми бачимо на їх пенсійні конвульсії в купівлі неліквіду.

сначала заработай хоть на такое)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:45

  Gastarbaiter написав:
  _Mykola_ написав:
  sesk написав:Если ездишь в трамвае, то о покупке чего-то хорошего рано думать. :mrgreen:

Не факт, машина является неплохим пожирателем денег.
И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.

То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях.

Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:46

  BIGor написав:А чего все так переживают за пересичных и дефолт? Вечная прелесть 1к у метро останется такой же 1к у метро, котлета баксов - аналогично останется котлетой баксов. Всякие металлурги и аграрии наоборот обрадуются курсу 40-50.

На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной.:)
В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:50

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Общее ощущение: 25-этажная советская вторичка через 10 лет после ремонта подъезда. Цена в 1.5ху за метр кажется попыткой развести лохов. За 500 баксов метр - наверное нормально. За 800 - уже бы очень сильно думал нах оно мне надо. За 1000 и выше - ноу факинг уэй.
Поэтому люди и идут в КАН за ФТ и прочими республиками.


Предлагаю альтернативу Патриотике, гостинка на окраине за 40куе / 31 м2, под воплощение самых смелых дизайнерских мыслей. :mrgreen:

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvarti ... HhXbL.html

Наверное что-то сильно забористое появилось на рынке для курения...

Я говорю, что на однушки щас такие цены. И эта не возле метро и в плохом состоянии.
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