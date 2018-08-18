Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А чего все так переживают за пересичных и дефолт? Вечная прелесть 1к у метро останется такой же 1к у метро, котлета баксов - аналогично останется котлетой баксов. Всякие металлурги и аграрии наоборот обрадуются курсу 40-50.
Унуноктий написав:не делай вид что ты умный когда ты туп как пробка до конца года денег хватит
Судя по тому шо у вас мозку не вистачає як примножити кошти, крім як купити ЖК медовий, тупий як пробка якраз це ви. Час таких старперів вже проходе, ми бачимо на їх пенсійні конвульсії в купівлі неліквіду.
sesk написав:Если ездишь в трамвае, то о покупке чего-то хорошего рано думать.
Не факт, машина является неплохим пожирателем денег. И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.
То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях.
Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.
BIGor написав:А чего все так переживают за пересичных и дефолт? Вечная прелесть 1к у метро останется такой же 1к у метро, котлета баксов - аналогично останется котлетой баксов. Всякие металлурги и аграрии наоборот обрадуются курсу 40-50.
На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной. В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.
airmax78 написав:Общее ощущение: 25-этажная советская вторичка через 10 лет после ремонта подъезда. Цена в 1.5ху за метр кажется попыткой развести лохов. За 500 баксов метр - наверное нормально. За 800 - уже бы очень сильно думал нах оно мне надо. За 1000 и выше - ноу факинг уэй. Поэтому люди и идут в КАН за ФТ и прочими республиками.
Предлагаю альтернативу Патриотике, гостинка на окраине за 40куе / 31 м2, под воплощение самых смелых дизайнерских мыслей.
BIGor написав:А чего все так переживают за пересичных и дефолт? Вечная прелесть 1к у метро останется такой же 1к у метро, котлета баксов - аналогично останется котлетой баксов. Всякие металлурги и аграрии наоборот обрадуются курсу 40-50.
На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной. В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.
За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию. Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства. П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате. П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.
Востаннє редагувалось sesk в Суб 07 бер, 2020 20:02, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:Не факт, машина является неплохим пожирателем денег. И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.
То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях.
Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.
Не факт. Крім того в особистій авто ти зосереджений на водінні, тобто ти та як би працюєш водієм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Gastarbaiter написав:То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях.
Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.
Не факт. Крім того в особистій авто ти зосереджений на водінні, тобто ти та як би працюєш водієм.
sesk написав:За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию. Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.
Можно приехать в магазин раз в неделю. Если накроет, в городе лечение и лекарства тоже будут напрочь отсутствовать.
sesk написав:П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.
Думаете, это навсегда?
Востаннє редагувалось artlife в Суб 07 бер, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.