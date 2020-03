Додано: Суб 07 бер, 2020 19:57

sesk написав: Gastarbaiter написав: _Mykola_ написав: Не факт, машина является неплохим пожирателем денег.

И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях. Не факт, машина является неплохим пожирателем денег.И, если есть цель купить квартиру, то отсутствие машины, скорее будет плюсом в накоплениях.

То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях. То человек просто не понимает, что есть города, где проще ездить на ОТ в определенных ситуациях.

Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры. Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.

Не факт.

Крім того в особистій авто ти зосереджений на водінні, тобто ти та як би працюєш водієм. Не факт.Крім того в особистій авто ти зосереджений на водінні, тобто ти та як би працюєш водієм.

