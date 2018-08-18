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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 бер, 2020 20:03
откуда в этой теме взялось столько йобнутых?
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Унуноктий
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:03
artlife написав: sesk написав:
За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию.
Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.
Можно приехать в магазин раз в неделю. Если накроет, в городе лечение и лекарства тоже будут напрочь отсутствовать.
sesk написав:
П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.
Думаете, это навсегда?
Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.
Востаннє редагувалось sesk
в Суб 07 бер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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sesk
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:05
sesk написав:
Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
Уже достаточно долго. Должен же этот праздник когда-то закончиться.
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artlife
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:07
artlife написав: sesk написав:
Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
Уже достаточно долго. Должен же этот праздник когда-то закончиться.
Всех устраивает. Даже СССР принял, но не ратифицировал. Хотя США были заклятыми врагами.
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sesk
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:11
sesk написав: artlife написав:
На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной.
В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.
За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию.
Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.
П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.
П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.
Так від вірусів нема ліків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:15
flyman
Тогда возвращайся в епеня. По опыту 90-х в сёлах были веерные отключения электричества.
На сутки...
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sesk
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:17
sesk написав:
Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.
В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.
Трибеке на заметку.
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artlife
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:21
Унуноктий написав: flyman написав: sesk написав:
Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.
Не факт.
Крім того в особистій авто ти зосереджений на водінні, тобто ти та як би працюєш водієм.
привет, есть новые фото ремонта в цоколе?
Поки що перерва, мінімум ремонту вже є більше як півроку.
Останнє що зробив нещодавно, замінив тріснуту дерев'яну поперечину у дивані.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 07 бер, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:22
Унуноктий написав:
откуда в этой теме взялось столько йобнутых?
Недостижимая мечта в виде однушки приманивает. Невозможность на нее накопить выжывает психические расстройства.
Ты что, фильмов про маньяков не смотрел?
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investorkiev
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:28
investorkiev написав: Унуноктий написав:
откуда в этой теме взялось столько йобнутых?
Недостижимая мечта в виде однушки приманивает. Невозможность на нее накопить выжывает психические расстройства.
Ты что, фильмов про маньяков не смотрел?
Сквозь строки читается беспокойство, что стояк круш в аренде это уже не вечная ценность. В свете трендов в экономике и демографии. И выпрыгивать нужно до того, как выпрыгивать начнут все.
Востаннє редагувалось artlife
в Суб 07 бер, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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artlife
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