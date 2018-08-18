artlife написав:

На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной.В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.