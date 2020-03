Додано: Суб 07 бер, 2020 20:11

sesk написав: artlife написав: На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной.

В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом. На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной.В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.

За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию.

Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.

П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.

П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов. За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию.Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.

Так від вірусів нема ліків. Так від вірусів нема ліків.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/