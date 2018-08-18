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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31333134313531363137>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

откуда в этой теме взялось столько йобнутых?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:03

  artlife написав:
  sesk написав:За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию.
Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.

Можно приехать в магазин раз в неделю. Если накроет, в городе лечение и лекарства тоже будут напрочь отсутствовать.

  sesk написав:П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.

Думаете, это навсегда?

Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.
Востаннє редагувалось sesk в Суб 07 бер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:05

  sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!

Уже достаточно долго. Должен же этот праздник когда-то закончиться.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:07

  artlife написав:
  sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!

Уже достаточно долго. Должен же этот праздник когда-то закончиться.

Всех устраивает. Даже СССР принял, но не ратифицировал. Хотя США были заклятыми врагами.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:11

  sesk написав:
  artlife написав:На самом деле, ценности могут поменяться. Например, в цене снова могут стать отдельно стоящие дома за пределами больших городов. Там, где не нужно носить респиратор. А котлета баксов тоже в какой-то момент превратится в пачку бумаги, ничто не вечно под луной.:)
В этой связи, считаю, что все рано или поздно придут к пониманию, что покупать надо для себя, там где ты чувствуешь себя дома, а не там, где ты сможешь быстро и выгодно продать, вопреки своему вкусу и пониманию, каким должен быть дом.

За пределами больших городов, в первую очередь можно подохнуть от голода, потому что в мелкие магазы продукты перестанут завозиться. См. Италию.
Так же лечение там отсутствует напрочь и лекарства.
П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.
П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.

Так від вірусів нема ліків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:15

flyman
Тогда возвращайся в епеня. По опыту 90-х в сёлах были веерные отключения электричества.
На сутки...
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:17

  sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.

В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.:)
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.:) Трибеке на заметку. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:21

  Унуноктий написав:
  flyman написав:
  sesk написав:Тут простая логика. Трамвай ходит медленно и редко.Значит, у пассажира много свободного времени. и у него нет высокооплачиваемой работы. Соответственно заработка, чтобы откладывать на покупку квартиры.

Не факт.
Крім того в особистій авто ти зосереджений на водінні, тобто ти та як би працюєш водієм.

привет, есть новые фото ремонта в цоколе?

Поки що перерва, мінімум ремонту вже є більше як півроку.
Останнє що зробив нещодавно, замінив тріснуту дерев'яну поперечину у дивані.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 бер, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:22

  Унуноктий написав:откуда в этой теме взялось столько йобнутых?


Недостижимая мечта в виде однушки приманивает. Невозможность на нее накопить выжывает психические расстройства.

Ты что, фильмов про маньяков не смотрел?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:28

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:откуда в этой теме взялось столько йобнутых?


Недостижимая мечта в виде однушки приманивает. Невозможность на нее накопить выжывает психические расстройства.

Ты что, фильмов про маньяков не смотрел?

Сквозь строки читается беспокойство, что стояк круш в аренде это уже не вечная ценность. В свете трендов в экономике и демографии. И выпрыгивать нужно до того, как выпрыгивать начнут все. :)
Востаннє редагувалось artlife в Суб 07 бер, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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