Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг. Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде. В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год! У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?
По выделенному : не думаю, что сознательно. Как по мне это просто нервная реакция на неготовность к шариевским акциям. Когда едешь из города в город и везде одно и то самое - легко сорваться. О возможном кризисе говорили еще два года назад и за этот срок кризис по-настоящему не пришел. У нас явным индикатором кризиса есть девальвация, а мы увидели обратное и рост долларовых цен на советское жилье. В 2008 ранней весной все было вполне благополучно, высокие цены на аренду и за квадрат если говорить в контексте недвижимости. А вот осенью 2008 началось... Чем весна 2020 (которая ранний 2008) принципиально отличается от весны предыдущих лет ?
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло. Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом. Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
flyman написав:П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате. П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.
Только обесценился доллар с того времени в 80 раз. Золото стоило 20 баксов в 20-х годах прошлого века. Классное влошение! И попробуйте сдайте доллар раннее чем 1996-го года выпуска. Это большая проблема.
sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго! П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.
В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале. Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы. Трибеке на заметку.
Подвал как минимум нужно охранять. Где у вас ближайший полицейский в селе? И быстро ли он прибудет, когда будут грабить подвал? А такие случаи при кризисе будут повсеместно!