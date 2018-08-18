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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3134313531363137>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:32

  sesk написав:flyman
Тогда возвращайся в епеня. По опыту 90-х в сёлах были веерные отключения электричества.
На сутки...

Дрова, вода і запас макарони та консервації.
Ніби я в селі не жив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я кстати вторые выходные уже тарюсь макаронами и крупами. Сегодня в Метро реально очереди были. Завтра поеду ещё.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:43

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:Стандартный сценарий кризиса - это когда изымается лишняя ликвидность. Тогда это сопровождается банкротствами, падением цен на активы и тд.
Проблемы у Боинга.
Вот еще иллюстрация:
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... ankrotilas

Что касается Украины и некоторые видят в ближайшем будущем повторение 2005-2008 гг.
Ребята, во всем мире уже много лет избыток ликвидности и все в шоколаде.
В Украине УЖЕ "ранний 2008", сейчас если начнут сбрасывать ОВГЗ, то нас ждет мгновенный девал и здравствуй, кризис, Новый год!
У меня есть ощущение, что наши олигархфрены понимали что происходит и сознательно слили выборы прошлого года. удержать ситуацию в Украине при новом мировом кризисе будет нереально. И весь негатив достанется Зе. На этой волне, как януковощ после ющенко, на следующих (досрочных?) выборах к власти может придти хоть порох хоть ахметов хоть кто угодно. Ни у кого кроме меня не было ощущения, что порох творит всю эту чушь с выхватывание телефонов, срыванием шапок и тд, сознательно?


По выделенному : не думаю, что сознательно. Как по мне это просто нервная реакция на неготовность к шариевским акциям. Когда едешь из города в город и везде одно и то самое - легко сорваться. О возможном кризисе говорили еще два года назад и за этот срок кризис по-настоящему не пришел. У нас явным индикатором кризиса есть девальвация, а мы увидели обратное и рост долларовых цен на советское жилье.
В 2008 ранней весной все было вполне благополучно, высокие цены на аренду и за квадрат если говорить в контексте недвижимости.
А вот осенью 2008 началось...
Чем весна 2020 (которая ранний 2008) принципиально отличается от весны предыдущих лет ?


Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:45

  flyman написав:П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.
П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.

Только обесценился доллар с того времени в 80 раз. Золото стоило 20 баксов в 20-х годах прошлого века. Классное влошение! И попробуйте сдайте доллар раннее чем 1996-го года выпуска. Это большая проблема.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:47

  flyman написав:
  sesk написав:flyman
Тогда возвращайся в епеня. По опыту 90-х в сёлах были веерные отключения электричества.
На сутки...

Дрова, вода і запас макарони та консервації.
Ніби я в селі не жив.


а ще зброя для охорони. але прийдуть забирати троє і теж зі зброєю. якщо піпец, то всі постраждають. дехто протягне довше, але то вже не буде так важливо. цоколь не пограбують, так в кутку насеруть
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:цоколь не пограбують, так в кутку насеруть


У меня когда то ограбили мой склад с товаром, так все три грабижника, покакали прямо по центру склада.
Может традиция такая, хз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:02

модераторы есть на форуме???

  freeze написав:
trololo написав:цоколь не пограбують, так в кутку насеруть


У меня когда то ограбили мой склад с товаром, так все три грабижника, покакали прямо по центру склада.
Может традиция такая, хз.

а гадить на ветке это традиция???
благодаря таким альтернативно одаренным как вы ветка превратилась в помойку


АУ, МОДЕРАТОР!!!???
может пора уже ветку закрывать???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:10

  artlife написав:
  sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.

В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.:)
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.:) Трибеке на заметку. :D

Подвал как минимум нужно охранять. Где у вас ближайший полицейский в селе?
И быстро ли он прибудет, когда будут грабить подвал? А такие случаи при кризисе будут повсеместно!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:11

  flyman написав:
  sesk написав:flyman
Тогда возвращайся в епеня. По опыту 90-х в сёлах были веерные отключения электричества.
На сутки...

Дрова, вода і запас макарони та консервації.
Ніби я в селі не жив.

Ружжо е? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  freeze написав:
trololo написав:цоколь не пограбують, так в кутку насеруть


У меня когда то ограбили мой склад с товаром, так все три грабижника, покакали прямо по центру склада.
Может традиция такая, хз.

а гадить на ветке это традиция???
благодаря таким альтернативно одаренным как вы ветка превратилась в помойку


АУ, МОДЕРАТОР!!!???
может пора уже ветку закрывать???


Точно я виноват ?
У меня тут пять сообщений за месяц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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