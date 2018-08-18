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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:16
hxbbgaf написав: flyman написав:
П.С. Доллары от 1928 года принимают к оплате.
П.П. С. Более старые купюры стоят дороже номинала у бонистов.
Только обесценился доллар с того времени в 80 раз. Золото стоило 20 баксов в 20-х годах прошлого века. Классное влошение! И попробуйте сдайте доллар раннее чем 1996-го года выпуска. Это большая проблема.
По отношению к чему обесценился?
В США принимают, это их валюта.
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