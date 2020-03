Додано: Суб 07 бер, 2020 21:49

sesk написав: artlife написав: sesk написав: Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!

В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.

Подвал как минимум нужно охранять. Где у вас ближайший полицейский в селе?

А поліції тре якось буде виживати.

