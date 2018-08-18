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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:41
artlife написав: sesk написав:
Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.
В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.
Трибеке на заметку.
Я уже потребовал отмену арендной платы.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:43
rjkz написав:
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
Да, к тому же, сейчас Украина входит в кризис в гораздо худшей форме, чем в 2008 г.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:47
Хорошо будет если до конца этого года подольско воскресенский мост достроят
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Унуноктий
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:49
sesk написав: artlife написав: sesk написав:
Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.
В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.
Трибеке на заметку.
Подвал как минимум нужно охранять. Где у вас ближайший полицейский в селе?
И быстро ли он прибудет, когда будут грабить подвал? А такие случаи при кризисе будут повсеместно!
А поліції тре якось буде виживати.
З якого дива на неї сподіватися, що вона буде захищати пересічених?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:53
sesk написав: Gastarbaiter написав:
В будни трамвай едет в центр 20 минут, авто 30. Не нужно нарезать круги в поисках паркоместа (в моих ипенях бросать авто на перекрестке не принято) и платить 1,5 евро в час. Так и живем.
Где это в Киеве есть мосты с трамвайными путями через Днепр?
И в центре тоже нет.
Гастрік про Щуцін
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:54
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
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Унуноктий
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:00
Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.
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sesk
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:05
sesk написав: Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.
для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет
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Унуноктий
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:08
Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх
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Унуноктий
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:08
Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
А гривна будет стоять на месте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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