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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3133313431353136>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:41

  artlife написав:
  sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.

В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.:)
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.:) Трибеке на заметку. :D

Я уже потребовал отмену арендной платы.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.

Да, к тому же, сейчас Украина входит в кризис в гораздо худшей форме, чем в 2008 г.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошо будет если до конца этого года подольско воскресенский мост достроят
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:49

  sesk написав:
  artlife написав:
  sesk написав:Ну, погугли Ямайскую финансовую систему. Пока да, надолго!
П.С. На чём в город поедешь? Безозаправки могут оказаться закрыты.

В городе-миллионнике еда, топливо и лекарства закончатся гораздо быстрее, чем в вашем собственном подвале.:)
Особенно быстро заканчиваются деньги. Смотрите, что происходит в Китае. Из-за остановки предприятий, внутренние мигранты из сельской местности не могут платить за аренду и требуют отмены арендной платы.:) Трибеке на заметку. :D

Подвал как минимум нужно охранять. Где у вас ближайший полицейский в селе?
И быстро ли он прибудет, когда будут грабить подвал? А такие случаи при кризисе будут повсеместно!

А поліції тре якось буде виживати.
З якого дива на неї сподіватися, що вона буде захищати пересічених?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:53

  sesk написав:
  Gastarbaiter написав:В будни трамвай едет в центр 20 минут, авто 30. Не нужно нарезать круги в поисках паркоместа (в моих ипенях бросать авто на перекрестке не принято) и платить 1,5 евро в час. Так и живем.

Где это в Киеве есть мосты с трамвайными путями через Днепр?
И в центре тоже нет.

Гастрік про Щуцін
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:00

  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:05

  sesk написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:08

  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

А гривна будет стоять на месте? :)
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