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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3133313431353136

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:13

  Вкладчик1234 написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

А гривна будет стоять на месте? :)

я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:23

  Унуноктий написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

А гривна будет стоять на месте? :)

я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)

Как раз в Киеве будет введен карантин и вы успеете с ремонтом, чтобы там разметить инфицированных соотечественников.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:25

  Унуноктий написав:Хорошо будет если до конца этого года подольско воскресенский мост достроят

Во время карантина мосты всё равно перекроют. Так что, теперь можно не спешить.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:33

  artlife написав:
  Унуноктий написав:
  Вкладчик1234 написав:А гривна будет стоять на месте? :)

я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)

Как раз в Киеве будет введен карантин и вы успеете с ремонтом, чтобы там разметить инфицированных соотечественников.

после потепеления выше +10 вирус исчезнет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:43

  Унуноктий написав:
  sesk написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет

А страна это кто?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:46

  sesk написав:
  Унуноктий написав:
  sesk написав:Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет

А страна это кто?

Українці що попали у Форбес, чи як ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47

  artlife написав:
  Унуноктий написав:Хорошо будет если до конца этого года подольско воскресенский мост достроят

Во время карантина мосты всё равно перекроют. Так что, теперь можно не спешить.

Ага, дістрікт Лівий Берег
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:51

  Унуноктий написав:
  artlife написав:
  Унуноктий написав:я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)

Как раз в Киеве будет введен карантин и вы успеете с ремонтом, чтобы там разметить инфицированных соотечественников.

после потепеления выше +10 вирус исчезнет

Гитлер генералам тоже говорил - ваше дело воевать, а погоду я беру на себя.
artlife
 
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  #<1 ... 3133313431353136
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