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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3133313431353136

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:13

  Вкладчик1234 написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

А гривна будет стоять на месте? :)

я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:43

  Унуноктий написав:
  sesk написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет

А страна это кто?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:46

  sesk написав:
  Унуноктий написав:
  sesk написав:Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет

А страна это кто?

Українці що попали у Форбес, чи як ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:52

  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Это молитва? :mrgreen:
Украина производит сталь. Туда надо смотреть.
http://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:04

  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Когда дешевеет нефть - переработка получает больше маржи. Когда нефть дорожает, больше маржи оседает у добытчиков. Эффект для конечного потребителя ниже. Тем более, акциз в евро на тонну никто не отменял.
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