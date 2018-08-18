я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:13
я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:43
А страна это кто?
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:46
Українці що попали у Форбес, чи як ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:52
Это молитва?
Украина производит сталь. Туда надо смотреть.
Додано: Нед 08 бер, 2020 01:04
Когда дешевеет нефть - переработка получает больше маржи. Когда нефть дорожает, больше маржи оседает у добытчиков. Эффект для конечного потребителя ниже. Тем более, акциз в евро на тонну никто не отменял.
Додано: Нед 08 бер, 2020 06:41
Тут мабудь 50 на 50, може буде в серпні, може ні (може буде в травні). Китай знатно просів і може ще нижче піті по ВВП, тоді і ми припадемо. Можливо до серпня дотягнемо, але я не вірю.
В буджєті діра і заповняти її нічим.
Шпекулянтів-інвесторів в ОВДП вже не заманити, он Ліван відмовився платити по бондам, перший пішов. Далі буде. Борги треба повертати, а по "сусекам" ніц нема.
Є ще один варіант, фантастичний, але "Голобородько" не на вєліке, народ золото на майдан не буде зносити.
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