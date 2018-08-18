Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
Когда дешевеет нефть - переработка получает больше маржи. Когда нефть дорожает, больше маржи оседает у добытчиков. Эффект для конечного потребителя ниже. Тем более, акциз в евро на тонну никто не отменял.
Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Delta7 написав:Corpocrator Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian
Ливан страна без будущего, искусственно созданная без понимания как жить дальше. Население состоит из трех-четырех частей, все части искренне ненавидят каждую другую часть. Это продолжается уже десятилетия. И не закончится в обозримом будущем. Беда, мне их так жалко. Есть просто пронизывающий французский фильм на тему Ливана, лауреат разных премий, который многое проясняет. Кто на досуге посмотрит, тот не пожалеет.
Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути. І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому. І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців