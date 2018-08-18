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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3134313531363137>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:13

  Вкладчик1234 написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

А гривна будет стоять на месте? :)

я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:43

  Унуноктий написав:
  sesk написав:
  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет

А страна это кто?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:46

  sesk написав:
  Унуноктий написав:
  sesk написав:Новый договор продолжается по хитрой формуле Роттердам +. Т.е. газ, который мы берём напрямую, выставляется по цене как по реверсу. Поэтому ничего не подешевеет. Лохов будут доить.

для страны подешевеет, для энд юзеров скорее всего нет

А страна это кто?

Українці що попали у Форбес, чи як ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:52

  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Это молитва? :mrgreen:
Украина производит сталь. Туда надо смотреть.
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sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:04

  Унуноктий написав:Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

Когда дешевеет нефть - переработка получает больше маржи. Когда нефть дорожает, больше маржи оседает у добытчиков. Эффект для конечного потребителя ниже. Тем более, акциз в евро на тонну никто не отменял.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 06:41

  sesk написав:
  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Это молитва? :mrgreen:
Украина производит сталь. Туда надо смотреть.
http://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme


Тут мабудь 50 на 50, може буде в серпні, може ні (може буде в травні). Китай знатно просів і може ще нижче піті по ВВП, тоді і ми припадемо. Можливо до серпня дотягнемо, але я не вірю.

В буджєті діра і заповняти її нічим.
Шпекулянтів-інвесторів в ОВДП вже не заманити, он Ліван відмовився платити по бондам, перший пішов. Далі буде. Борги треба повертати, а по "сусекам" ніц нема.

Є ще один варіант, фантастичний, але "Голобородько" не на вєліке, народ золото на майдан не буде зносити.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:15

  change_pm написав:
  sesk написав:
  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Это молитва? :mrgreen:
Украина производит сталь. Туда надо смотреть.
http://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme


Тут мабудь 50 на 50, може буде в серпні, може ні (може буде в травні). Китай знатно просів і може ще нижче піті по ВВП, тоді і ми припадемо. Можливо до серпня дотягнемо, але я не вірю.

В буджєті діра і заповняти її нічим.
Шпекулянтів-інвесторів в ОВДП вже не заманити, он Ліван відмовився платити по бондам, перший пішов. Далі буде. Борги треба повертати, а по "сусекам" ніц нема.

Є ще один варіант, фантастичний, але "Голобородько" не на вєліке, народ золото на майдан не буде зносити.

Ліван - родіна чорних лєбєдєй, і Талєба, який яких досліджував
viewtopic.php?p=4891521#p4891521

  freeze написав:
  Delta7 написав:Corpocrator
Довольно забавная ситуация с этим "дефолтом" TheGuardian


Ливан страна без будущего, искусственно созданная без понимания как жить дальше. Население состоит из трех-четырех частей, все части искренне ненавидят каждую другую часть. Это продолжается уже десятилетия. И не закончится в обозримом будущем. Беда, мне их так жалко.
Есть просто пронизывающий французский фильм на тему Ливана, лауреат разных премий, который многое проясняет. Кто на досуге посмотрит, тот не пожалеет.

https://www.youtube.com/watch?v=vHy4s68rBwA
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:31

  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.
І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.
І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:34

  Унуноктий написав:Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх

Уноноктій, будь ласка, не пиши брєдятини.
Інакше Трайбека не стане вчити тебе азбуці.Без знання азбуки ти не зможеш навіть купити корму для свого шпиця.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 бер, 2020 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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