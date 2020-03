Додано: Нед 08 бер, 2020 08:41

Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав: До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене. До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.

І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.

І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни. Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни. Зачем тебе вода если ты не пьешь воду)



Точно, "хотілось пити... вода була, але митись не було бажання" Точно, "хотілось пити... вода була, але митись не було бажання"

