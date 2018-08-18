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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3134313531363137

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.
І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.
І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни.
Зачем тебе вода если ты не пьешь воду)

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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Унуноктий написав:Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх

Уноноктій, будь ласка, не пиши брєдятини.
Інакше Трайбека не стане вчити тебе азбуці.
Вирус не живёт при плюс 10

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:41

  Унуноктий написав:
Frant написав:
  Унуноктий написав:До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.

Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.
І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.
І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни.
Зачем тебе вода если ты не пьешь воду)

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Точно, "хотілось пити... вода була, але митись не було бажання"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:00

  Унуноктий написав:
Frant написав:
  Унуноктий написав:Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх

Уноноктій, будь ласка, не пиши брєдятини.
Інакше Трайбека не стане вчити тебе азбуці.
Вирус не живёт при плюс 10


Унонокт, будь ласка не пускай свого шпиця до ноутбука. Він стукає лапами по клавіатурі, і цей беззмістовний набір букв друкується на форумі з твої обліківки. Інакше форумчани подумають, що ти геть тупий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:31

  artlife написав:
  rjkz написав:Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.

Да, к тому же, сейчас Украина входит в кризис в гораздо худшей форме, чем в 2008 г.

Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
BIGor
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