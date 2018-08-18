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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:35
Frant написав: Унуноктий написав:
До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.
І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.
І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни.
Зачем тебе вода если ты не пьешь воду)
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Додано: Нед 08 бер, 2020 08:36
Frant написав: Унуноктий написав:
Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх
Уноноктій, будь ласка, не пиши брєдятини.
Інакше Трайбека не стане вчити тебе азбуці.
Вирус не живёт при плюс 10
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Додано: Нед 08 бер, 2020 08:41
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
Правда, зими і снігу не було. Будуть проблеми з питною водою. Про врожай можна забути.
І МВФ не дає кредитів Володимиру Тупому.
І ВВП падає із-за того, що до влади прийшли циркачі і клоуни.
Зачем тебе вода если ты не пьешь воду)
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Точно, "хотілось пити... вода була, але митись не було бажання"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:00
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
Вирус в мире прекратится в мае и на этом рынки отыграют вверх
Уноноктій, будь ласка, не пиши брєдятини.
Інакше Трайбека не стане вчити тебе азбуці.
Вирус не живёт при плюс 10
Унонокт, будь ласка не пускай свого шпиця до ноутбука. Він стукає лапами по клавіатурі, і цей беззмістовний набір букв друкується на форумі з твої обліківки. Інакше форумчани подумають, що ти геть тупий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:31
artlife написав: rjkz написав:
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
Да, к тому же, сейчас Украина входит в кризис в гораздо худшей форме, чем в 2008 г.
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:35
BIGor написав: artlife написав: rjkz написав:
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
Да, к тому же, сейчас Украина входит в кризис в гораздо худшей форме, чем в 2008 г.
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
Мантру про олію, чавун і ІТшників, які врятують державу, ми вже чули 5 років назад.
Можна констатувати, що бидло-їліта абсолютно нездатна запустити виробництво ширпотребу. Наявність клоуна на найвищій посаді - теж погана ознака. Ми ж не в цирку і не знімаємо кіно.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 08 бер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:37
Унуноктий написав: Вкладчик1234 написав: Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
А гривна будет стоять на месте?
я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Я прогнозирую до лета повышение курса, так как Маркарову отстранили (привет пирамиде ОВГЗ
) а новый премьер скорее всего будет топить за отечественную промышленность (Ахметова). Ну и импотека по 10 процентов - это полная лажа, мертворожденный продукт. Разве что за компенсацию этого продукта избранным не будут платить пересични из бюджета.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:42
Frant написав: BIGor написав:
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
Мантру про олію, чавун і ІТшників, які врятують державу, ми вже чули 5 років назад.
Можна констатувати, що бидло-їліта абсолютно нездатна запустити виробництво ширпотребу. Наявність клоуна на найвищій посаді - теж погана ознака. Ми ж не в цирку і не знімаємо кіно.
Так они и не спасут государство. Деньги от олии - осядут на Кипре. Деньги от металла - тоже Кипр. Деньги от IT-шников осядут в Киеве и Львове. Поэтому будут жить хорошо Кипр, Киев и Львов.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:52
quote="4891637:BIGor"
Унуноктий написав: Вкладчик1234 написав: Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
А гривна будет стоять на месте?
я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Я прогнозирую до лета повышение курса, так как Маркарову отстранили (привет пирамиде ОВГЗ
) а новый премьер скорее всего будет топить за отечественную промышленность (Ахметова). Ну и импотека по 10 процентов - это полная лажа, мертворожденный продукт. Разве что за компенсацию этого продукта избранным не будут платить пересични из бюджета
######
Дід Яша чітко сказав, що це не піріміда, бо піраміда коли довгі та дешеві запозичення заміняють на коротші та дорожчі.
При Марковій - навпаки. Так що не тре нести маячню
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:54
Унуноктий написав:
До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
З чого вони підуть? Через пальне? Ну от палимо з жінкою двома автами аж на 5 тис (разом) солярки в місяць (живемо за містом). Почнемо палити 4, наприклад. Штука в місяць такі визначальні гроші, чи купляти хату чи ні?)))
Вчора був на зборах кооперативу (тягнемо світло на масив). Прийшло люду чоловік 20+, всі збираються починати будову. Хтось почав минулого року. Про те, що розкупили на моїй вулиці ділянки вже писав. Там було ще цікаве місце на горбочку, через пару вулиць, сосни, панорама на масив. Ну, думаю, куплю, бо коли поставлять ТП то 100 проц подорожчає. Ага))) Щаз)
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