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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:10
BIGor написав: Frant написав: BIGor написав:
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
Мантру про олію, чавун і ІТшників, які врятують державу, ми вже чули 5 років назад.
Можна констатувати, що бидло-їліта абсолютно нездатна запустити виробництво ширпотребу. Наявність клоуна на найвищій посаді - теж погана ознака. Ми ж не в цирку і не знімаємо кіно.
Так они и не спасут государство. Деньги от олии - осядут на Кипре. Деньги от металла - тоже Кипр. Деньги от IT-шников осядут в Киеве и Львове. Поэтому будут жить хорошо Кипр, Киев и Львов.
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:12
flyman написав:
quote="4891637:BIGor"[quote="4891381:Унуноктий"]
Вкладчик1234 написав: Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
А гривна будет стоять на месте?
я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Я прогнозирую до лета повышение курса, так как Маркарову отстранили (привет пирамиде ОВГЗ
) а новый премьер скорее всего будет топить за отечественную промышленность (Ахметова). Ну и импотека по 10 процентов - это полная лажа, мертворожденный продукт. Разве что за компенсацию этого продукта избранным не будут платить пересични из бюджета
######
Дід Яша чітко сказав, що це не піріміда, бо піраміда коли довгі та дешеві запозичення заміняють на коротші та дорожчі.
При Марковій - навпаки. Так що не тре нести маячню[/quote]
Кто такой дед Яша? Я лично считаю, что время все расставит на места. Уже скоро увидим результаты деятельности Маркаровой.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:16
xio13 написав: BIGor написав: Frant написав:
[quote="4891628:BIGor"]
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
Мантру про олію, чавун і ІТшників, які врятують державу, ми вже чули 5 років назад.
Можна констатувати, що бидло-їліта абсолютно нездатна запустити виробництво ширпотребу. Наявність клоуна на найвищій посаді - теж погана ознака. Ми ж не в цирку і не знімаємо кіно.
Так они и не спасут государство. Деньги от олии - осядут на Кипре. Деньги от металла - тоже Кипр. Деньги от IT-шников осядут в Киеве и Львове. Поэтому будут жить хорошо Кипр, Киев и Львов.
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.[/quote] 1000 грн есв + 5% от всех денег что зашли
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Унуноктий
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:19
xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
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BIGor
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:32
sesk написав:
Я говорю, что на однушки щас такие цены. И эта не возле метро и в плохом состоянии.
Вы вероятно не поняли смысл поста. В предложении после ссылки все сказано.
Для понимания : в начале февраля в той локации 1-к хрущ 31 м2 в чуточку лучшем состоянии без дыр в напольном покрытии продавался за 29 куе, и хозяин снял с продажи, т.к. категорически не хотел дешевле отдавать.
В объявлении по ссылке общажка с окнами-амбразурами и одним парадным на весь дом. В цене минимум 10куе лишние и это вариант что называется на дурака.
Востаннє редагувалось vladimir07
в Нед 08 бер, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:52
rjkz написав:
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
Вы считаете, что мировой кризис а-ля 2008 уже начался и шагает по планете, а осенью этого года у нас будет ситуация аналогичная осени 2008, т.е. начнется девальвация, сокращения персонала в компаниях и т.д. ?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:03
xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Зразу видно крутого спеца по податкам та гуру-фінансиста.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:06
BIGor написав: xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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