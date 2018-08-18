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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:52
quote="4891637:BIGor"
Унуноктий написав: Вкладчик1234 написав: Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
А гривна будет стоять на месте?
я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Я прогнозирую до лета повышение курса, так как Маркарову отстранили (привет пирамиде ОВГЗ
) а новый премьер скорее всего будет топить за отечественную промышленность (Ахметова). Ну и импотека по 10 процентов - это полная лажа, мертворожденный продукт. Разве что за компенсацию этого продукта избранным не будут платить пересични из бюджета
######
Дід Яша чітко сказав, що це не піріміда, бо піраміда коли довгі та дешеві запозичення заміняють на коротші та дорожчі.
При Марковій - навпаки. Так що не тре нести маячню
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:54
Унуноктий написав:
До августа сколько нибудь заметного влияния кризиса на украину не будет, наоборот всё активизируется за счёт внутреннего строительства и удешевления бензина. Частные дома в пригороде пойдут в цене.
З чого вони підуть? Через пальне? Ну от палимо з жінкою двома автами аж на 5 тис (разом) солярки в місяць (живемо за містом). Почнемо палити 4, наприклад. Штука в місяць такі визначальні гроші, чи купляти хату чи ні?)))
Вчора був на зборах кооперативу (тягнемо світло на масив). Прийшло люду чоловік 20+, всі збираються починати будову. Хтось почав минулого року. Про те, що розкупили на моїй вулиці ділянки вже писав. Там було ще цікаве місце на горбочку, через пару вулиць, сосни, панорама на масив. Ну, думаю, куплю, бо коли поставлять ТП то 100 проц подорожчає. Ага))) Щаз)
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gonchik74
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:10
BIGor написав: Frant написав: BIGor написав:
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
Мантру про олію, чавун і ІТшників, які врятують державу, ми вже чули 5 років назад.
Можна констатувати, що бидло-їліта абсолютно нездатна запустити виробництво ширпотребу. Наявність клоуна на найвищій посаді - теж погана ознака. Ми ж не в цирку і не знімаємо кіно.
Так они и не спасут государство. Деньги от олии - осядут на Кипре. Деньги от металла - тоже Кипр. Деньги от IT-шников осядут в Киеве и Львове. Поэтому будут жить хорошо Кипр, Киев и Львов.
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
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xio13
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:12
flyman написав:
quote="4891637:BIGor"[quote="4891381:Унуноктий"]
Вкладчик1234 написав: Унуноктий написав:
Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....
А гривна будет стоять на месте?
я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)
Я прогнозирую до лета повышение курса, так как Маркарову отстранили (привет пирамиде ОВГЗ
) а новый премьер скорее всего будет топить за отечественную промышленность (Ахметова). Ну и импотека по 10 процентов - это полная лажа, мертворожденный продукт. Разве что за компенсацию этого продукта избранным не будут платить пересични из бюджета
######
Дід Яша чітко сказав, що це не піріміда, бо піраміда коли довгі та дешеві запозичення заміняють на коротші та дорожчі.
При Марковій - навпаки. Так що не тре нести маячню[/quote]
Кто такой дед Яша? Я лично считаю, что время все расставит на места. Уже скоро увидим результаты деятельности Маркаровой.
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BIGor
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:16
xio13 написав: BIGor написав: Frant написав:
[quote="4891628:BIGor"]
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.
Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит.
Мантру про олію, чавун і ІТшників, які врятують державу, ми вже чули 5 років назад.
Можна констатувати, що бидло-їліта абсолютно нездатна запустити виробництво ширпотребу. Наявність клоуна на найвищій посаді - теж погана ознака. Ми ж не в цирку і не знімаємо кіно.
Так они и не спасут государство. Деньги от олии - осядут на Кипре. Деньги от металла - тоже Кипр. Деньги от IT-шников осядут в Киеве и Львове. Поэтому будут жить хорошо Кипр, Киев и Львов.
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.[/quote] 1000 грн есв + 5% от всех денег что зашли
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Унуноктий
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:19
xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
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BIGor
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:32
sesk написав:
Я говорю, что на однушки щас такие цены. И эта не возле метро и в плохом состоянии.
Вы вероятно не поняли смысл поста. В предложении после ссылки все сказано.
Для понимания : в начале февраля в той локации 1-к хрущ 31 м2 в чуточку лучшем состоянии без дыр в напольном покрытии продавался за 29 куе, и хозяин снял с продажи, т.к. категорически не хотел дешевле отдавать.
В объявлении по ссылке общажка с окнами-амбразурами и одним парадным на весь дом. В цене минимум 10куе лишние и это вариант что называется на дурака.
Востаннє редагувалось vladimir07
в Нед 08 бер, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:52
rjkz написав:
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
Вы считаете, что мировой кризис а-ля 2008 уже начался и шагает по планете, а осенью этого года у нас будет ситуация аналогичная осени 2008, т.е. начнется девальвация, сокращения персонала в компаниях и т.д. ?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:03
xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Зразу видно крутого спеца по податкам та гуру-фінансиста.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:06
BIGor написав: xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
П.С.
А так рівень аналітики росте, прогрес у порівнянні із гуру-хіо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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