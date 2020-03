Додано: Нед 08 бер, 2020 09:52

Унуноктий написав: Вкладчик1234 написав: Унуноктий написав: Брент упал на 10% значит через две недели бензин и соляра подешевеет, а через 9 месяцев газ... а это некислая статья импорта....

А гривна будет стоять на месте?

я надеюсь что до лета будет стоять..... на осень подорожает.... мне хорошо как раз ремонты в Оранж сити и Медовом делать)

Я прогнозирую до лета повышение курса, так как Маркарову отстранили (привет пирамиде ОВГЗ ) а новый премьер скорее всего будет топить за отечественную промышленность (Ахметова). Ну и импотека по 10 процентов - это полная лажа, мертворожденный продукт. Разве что за компенсацию этого продукта избранным не будут платить пересични из бюджета



######



Дід Яша чітко сказав, що це не піріміда, бо піраміда коли довгі та дешеві запозичення заміняють на коротші та дорожчі.

Дід Яша чітко сказав, що це не піріміда, бо піраміда коли довгі та дешеві запозичення заміняють на коротші та дорожчі.

При Марковій - навпаки. Так що не тре нести маячню

