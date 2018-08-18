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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:42
flyman написав: BIGor написав: xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
П.С.
А так рівень аналітики росте, прогрес у порівнянні із гуру-хіо
Дурнику, люди по твоєму купляючи товари - не платять ПДВ? Думай головою перед тим коли пишеш.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:48
Если человек летит отдыхать в Египет, сколько пдв он платит? А если покупает доллары, а потом на них квартиру? Или бу авто?
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Vlad442
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:53
Vlad442 написав:
Если человек летит отдыхать в Египет, сколько пдв он платит? А если покупает доллары, а потом на них квартиру? Или бу авто?
А если он умрет, склько ПДВ он заплатит?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 12:06
Vlad442 написав:
Если человек летит отдыхать в Египет
, сколько пдв он платит? А если покупает доллары, а потом на них квартиру
? Или бу авто
?
на послуги в Україні - переліт, аеропорт і т.д.
ПДВ в нерухомості вже є,
авто - ПДВ також є, але тому що б.в., то заплатив перший володар.
ви приклади цікаві привели, кожень день "кінь в вакуумі" летить в Єгипет, купляє хату чи авто?
але кожень день щось купляє в "сільпо", для авто, чи маршрутка, і аптечка. тому однозначно сума пдв достатньо велика.
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