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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:03
xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Зразу видно крутого спеца по податкам та гуру-фінансиста.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:06
BIGor написав: xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
П.С.
А так рівень аналітики росте, прогрес у порівнянні із гуру-хіо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:42
flyman написав: BIGor написав: xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
П.С.
А так рівень аналітики росте, прогрес у порівнянні із гуру-хіо
Дурнику, люди по твоєму купляючи товари - не платять ПДВ? Думай головою перед тим коли пишеш.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:48
Если человек летит отдыхать в Египет, сколько пдв он платит? А если покупает доллары, а потом на них квартиру? Или бу авто?
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Vlad442
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:53
Vlad442 написав:
Если человек летит отдыхать в Египет, сколько пдв он платит? А если покупает доллары, а потом на них квартиру? Или бу авто?
А если он умрет, склько ПДВ он заплатит?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 12:06
Vlad442 написав:
Если человек летит отдыхать в Египет
, сколько пдв он платит? А если покупает доллары, а потом на них квартиру
? Или бу авто
?
на послуги в Україні - переліт, аеропорт і т.д.
ПДВ в нерухомості вже є,
авто - ПДВ також є, але тому що б.в., то заплатив перший володар.
ви приклади цікаві привели, кожень день "кінь в вакуумі" летить в Єгипет, купляє хату чи авто?
але кожень день щось купляє в "сільпо", для авто, чи маршрутка, і аптечка. тому однозначно сума пдв достатньо велика.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:27
BIGor написав: artlife написав: rjkz написав:
Отличается тем, что как и в раннем 2008, мировые рынки уже начали падать, а в Украине все росло.
Как показало время, до Украины кризис докатывается с полугодовым лагом.
Думать-же что Украину обойдет очередной мировой кризис - неразумно.
Да, к тому же, сейчас Украина входит в кризис в гораздо худшей форме, чем в 2008 г.
Форма не ухудшилась, а поменялась. Многие производственные гиганты закрылись (ЗАЗ произвел в 2008 году около 250 тыс. автомобилей), ЛАЗ. Кто-то остался на плаву, но банкроты Краз, Богдан, Росава итд.Но теперь у страны есть гастарбайтеры и IT-шники. Страна начала специализироваться на том, что у нее лучше выходит
.
Это народ понял, что в Украине экономики нет, заработать на хлеб насущный нереально, поэтому продает свою рабсилу и мозги на Запад.
Олигархфрены при власти тоже поняли, что народ его провел и обложил непомерной данью оставшихся.
Так как у уехавших остались тут родственники (заложники?), то единственный способ спасти их от нищеты и олигархического беспредела - это слать финансовую помощь.
Со временем приходит понимание, что сколько денег не шли - все как в бездонную бочку, поэтому родственников начинают вытаскивать к себе. Таким образом, кормовая база олигархов уменьшилась, а аппетиты нет (еще ведь не все бразильские футболЁры куплены), следовательно оставшихся надо доить усердней.
Круг замкнулся в очередной раз и каждый следующий виток ведек к эскалации этой ситуации, выдавливая из страны все новых и новых гастрабайтеров, со временем становящихся эмигрантами. Сумно, бл...
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:28
Унуноктий написав:
Вирус не живёт при плюс 10
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Спасибо, успокоил. С температурой тела +36,6 можно не переживать - вирус распадется на молекулы еще на подлете.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:45
о, смотрю все эксперты - макроэкономисты по совместительству являются и эпидемиологами/вирусологами.
приятно читать столь образованных людей )))
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