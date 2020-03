Додано: Нед 08 бер, 2020 11:03

xio13 написав:

Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.

Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.

Метал аналогічно.

Зразу видно крутого спеца по податкам та гуру-фінансиста. Зразу видно крутого спеца по податкам та гуру-фінансиста.

