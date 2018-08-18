Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці. Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України. Метал аналогічно. В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці. IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн. офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн. Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
Шо ви за чухню нарахували? Які фоп які пдв? Вони всі на 1й групі платять мінімалку , в сумі під 1250 грн = єдиний податок + есв. Решта заходе наліком в тому ж бтс чи usdt Податки з міеімалки офісного планктона? Ви порахуйте скільки підприємство плате податків на кожного робітника, який пдв? Ви походу взагалі не відстрілюєте.
Одні теоретики казкарики.
Бигор, давай починай рахувати ПДВ у казнокрадів, які пилять бюджет і купляють майбахи і яхти. І росказуй як вони наповнюють бюджет країни своїми ПДВ з покупок.
Флаймен, ти селюк взагалі не в темі хто як плате податки і як їх скручуе.
xio13 написав:Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці. Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України. Метал аналогічно. В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці. IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн. офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн. Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
Вы выпускник Игрени ?, на каком калькуляторе рахувалы?