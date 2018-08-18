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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3135313631373138

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:35

  BIGor написав:
  xio13 написав:Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.

Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.


Шо ви за чухню нарахували?
Які фоп які пдв? Вони всі на 1й групі платять мінімалку , в сумі під 1250 грн = єдиний податок + есв.
Решта заходе наліком в тому ж бтс чи usdt
Податки з міеімалки офісного планктона?
Ви порахуйте скільки підприємство плате податків на кожного робітника, який пдв? Ви походу взагалі не відстрілюєте.

Одні теоретики казкарики.

Бигор, давай починай рахувати ПДВ у казнокрадів, які пилять бюджет і купляють майбахи і яхти. І росказуй як вони наповнюють бюджет країни своїми ПДВ з покупок.

Флаймен, ти селюк взагалі не в темі хто як плате податки і як їх скручуе.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:42

  BIGor написав:
  xio13 написав:Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.

Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.

Вы выпускник Игрени ?, на каком калькуляторе рахувалы? :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, разжевывать поколению ЗНО ничего не буду и не обязан.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:30

  BIGor написав:Господа, разжевывать поколению ЗНО ничего не буду и не обязан.

А детям застоя, соизволите свой бред обосновать?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:31

Правда хорошая шутка?
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Прайс за кусок земли огороженный забором уже от 2куе (читайте от 2.5+ за что-то более-менее ликвидное).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:39

  Vadim V написав:
  BIGor написав:Господа, разжевывать поколению ЗНО ничего не буду и не обязан.

А детям застоя, соизволите свой бред обосновать?

Обоснуй сначала свои слова.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:40

  airmax78 написав:Правда хорошая шутка?
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Прайс за кусок земли огороженный забором уже от 2куе (читайте от 2.5+ за что-то более-менее ликвидное).

В Варшаве в городе можно купить готовое жилье за 2 куе/метр. ДумайТЕ!
BIGor
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  #<1 ... 3135313631373138
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