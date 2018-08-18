Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці. Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України. Метал аналогічно. В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці. IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн. офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн. Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
Вы выпускник Игрени ?, на каком калькуляторе рахувалы?
Мда, "экономисты", хоть арифметику знаете? Автор рассчета, взял доход ФОП на третей группе - 75000 грн (да, да, именно ТРЕТЬЯ - ни о каких первых или второй РЕЧЬ НЕ ИДЕТ, для ИТ это НЕВОЗМОЖНО, и налог 5% со ВСЕГО дохода) ,
_Mykola_ написав:Мда, "экономисты", хоть арифметику знаете? Автор рассчета, взял доход ФОП на третей группе - 75000 грн (да, да, именно ТРЕТЬЯ - ни о каких первых или второй РЕЧЬ НЕ ИДЕТ, для ИТ это НЕВОЗМОЖНО, и налог 5% со ВСЕГО дохода) ,
xio13 написав:Унонуктий, йди медовий ремонтуй. Я податків плачу в місяць якраз скільки твоя халупа в жк медовом коштує. Кожен місяць. А ти чим можеш похвалитись, крім своїх маразматичних історій про мопса?
Это не хвастовство, а подтверждение, что ты-лох. Умные люди минимизируют расходы и налоги!
Ви просто школотрони не розумієте що при імпорті тих же апельсинів на 3 млн грн, платиш пдв 20%, 600000 грн. Продаєш їх за налік оптом, а потім продаєш ПДВ 600 тыс (скрутка) ще за 9-10%. (Від 3.6млн грн).
Але я бачу, хлопці ви вобще в бізнесі не відстрілюєте.
Походу хабарники, і наймані працівники з високою з.п. - основний контингент гілки.
BIGor написав:Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці. IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн. офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн. Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
Вы выпускник Игрени ?, на каком калькуляторе рахувалы?
Мда, "экономисты", хоть арифметику знаете? Автор рассчета, взял доход ФОП на третей группе - 75000 грн (да, да, именно ТРЕТЬЯ - ни о каких первых или второй РЕЧЬ НЕ ИДЕТ, для ИТ это НЕВОЗМОЖНО, и налог 5% со ВСЕГО дохода) ,
Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к. Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине