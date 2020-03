Додано: Нед 08 бер, 2020 17:26

_Mykola_ написав: Vadim V написав: BIGor написав: Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.

IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн.

офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн.

Мда, "экономисты", хоть арифметику знаете?

Автор рассчета, взял доход ФОП на третей группе - 75000 грн (да, да, именно ТРЕТЬЯ - ни о каких первых или второй РЕЧЬ НЕ ИДЕТ, для ИТ это НЕВОЗМОЖНО, и налог 5% со ВСЕГО дохода) ,



Есв 1000 грн, (налог ФОП)

75000 * 5%/100 = 3750 грн, (налог ФОП)

ПДВ - 75000 - 1000-3750= 70250*20%/100 = 14 050 грн. (платит при ЛЮБЫХ покупках)

Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к.

Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине

А якщо ще порахувати акцизи, та виплати ПФ (напр. мобзвязок), то огого!

А ще податок на депозити.

То ух!

І в розрахунку Бігора планктон сидить на мінімалці, решта наліком.

Вау!

