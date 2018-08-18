RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3136313731383139

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:05

  Serg-ik написав:опозорились все. Единщин при ставке пять процентов не платит НДС. НДС платят при ставке три процента. ЕСВ на зарплату наёмного работника платится с суммы, не превышающей 15 минимальных зарплат.

НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения. :lol:
ИТ-фоп как правило на едином с 5%. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 09.02.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:33

Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
Vlad442
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:43

  Vlad442 написав:Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.


+1.

А ще я не дочекався відповіді на скільки наповнює з майбутніх покупок (ПДВ) грабіжник, або свинарчуки, чи чесний суддя печерського суду.
xio13
 
Повідомлень: 402
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3136313731383139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: xio13 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1778, 1779, 1780
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17792 2877556
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 17:23
flyman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
9 10672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 11:13
podsneznIK55
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8114)
08.03.2020 18:40
Рынок ОВГЗ (1423)
08.03.2020 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.