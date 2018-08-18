НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения.
ИТ-фоп как правило на едином с 5%.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 18:05
НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения.
ИТ-фоп как правило на едином с 5%.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:33
Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:43
+1.
А ще я не дочекався відповіді на скільки наповнює з майбутніх покупок (ПДВ) грабіжник, або свинарчуки, чи чесний суддя печерського суду.
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