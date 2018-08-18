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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3136313731383139

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 77
Вже навіть перевищили
42%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
6
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:05

  Serg-ik написав:опозорились все. Единщин при ставке пять процентов не платит НДС. НДС платят при ставке три процента. ЕСВ на зарплату наёмного работника платится с суммы, не превышающей 15 минимальных зарплат.

НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения. :lol:
ИТ-фоп как правило на едином с 5%. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:33

Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:43

  Vlad442 написав:Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.


+1.

А ще я не дочекався відповіді на скільки наповнює з майбутніх покупок (ПДВ) грабіжник, або свинарчуки, чи чесний суддя печерського суду який за 50000$ наліком закриває якусь , скажімо, 209 статтю ККУ. Біжить дружині купує сумочку LV з пдв.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:54

  Vlad442 написав:Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.

А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее. ;)
Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.
Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:14

  _Mykola_ написав:Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС :roll:

Я покупаю на базаре молоко, сметану, яйца, картошку у бабки, откуда там НДС ?
В мясном павильоне так же

Поэтому, учитывать НДС как налога на доходы - неправильно, не вся сумма дохода идёт на оплату покупок с НДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:17

Скільки людей живуть у хрущовках Києва

https://www.the-village.com.ua/village/ ... Nk59doqq3U
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:23

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС :roll:

Я покупаю на базаре молоко, сметану, яйца, картошку у бабки, откуда там НДС ?
В мясном павильоне так же

Поэтому, учитывать НДС как налога на доходы - неправильно, не вся сумма дохода идёт на оплату покупок с НДС

А бабка которая на эти деньги покупает потом что-то, хлеб, муку, медикаменты, конечно же покупает без НДС... :mrgreen: :roll:
И, в цену которую она выставляет включает НДС, ибо она знает что товары которые она покупает стоят столько-то, а на то, что там есть НДС ей и знать не нужно.
Цепочка все-равно замыкается на НДС, и цена которую платит ФОП как физическое лицо НДС включает. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:35

  _Mykola_ написав:А бабка которая на эти деньги покупает потом что-то, хлеб, муку, медикаменты, конечно же покупает без НДС... :mrgreen: :roll:

Старшего экономиста издалека видно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ИТшник не потребляет никаких услуг от государства, за что ему платить?

Лечится в частных клиниках, учится в частных/иностранных ВУЗах. Дети ходят в часный садик.

Полиция его не защитит, даже если угоняют авто - шансов вернуть 0, вся надежда на страховку, но это за свои кровные.

Ездит по дорогам, да, но платит дорожный сбор и акциз в каждом литре бензина.

5% вполне с него достаточно, и нужно еще сказать спасибо, что он тут остается жить и привлекает валюту в страну.
investorkiev
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