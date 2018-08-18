НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения.
ИТ-фоп как правило на едином с 5%.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 18:05
НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения.
ИТ-фоп как правило на едином с 5%.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:33
Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:43
+1.
А ще я не дочекався відповіді на скільки наповнює з майбутніх покупок (ПДВ) грабіжник, або свинарчуки, чи чесний суддя печерського суду який за 50000$ наліком закриває якусь , скажімо, 209 статтю ККУ. Біжить дружині купує сумочку LV з пдв.
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:54
А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее.
Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.
Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:14
Я покупаю на базаре молоко, сметану, яйца, картошку у бабки, откуда там НДС ?
В мясном павильоне так же
Поэтому, учитывать НДС как налога на доходы - неправильно, не вся сумма дохода идёт на оплату покупок с НДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:17
Скільки людей живуть у хрущовках Києва
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:23
А бабка которая на эти деньги покупает потом что-то, хлеб, муку, медикаменты, конечно же покупает без НДС...
И, в цену которую она выставляет включает НДС, ибо она знает что товары которые она покупает стоят столько-то, а на то, что там есть НДС ей и знать не нужно.
Цепочка все-равно замыкается на НДС, и цена которую платит ФОП как физическое лицо НДС включает.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:35
Старшего экономиста издалека видно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИТшник не потребляет никаких услуг от государства, за что ему платить?
Лечится в частных клиниках, учится в частных/иностранных ВУЗах. Дети ходят в часный садик.
Полиция его не защитит, даже если угоняют авто - шансов вернуть 0, вся надежда на страховку, но это за свои кровные.
Ездит по дорогам, да, но платит дорожный сбор и акциз в каждом литре бензина.
5% вполне с него достаточно, и нужно еще сказать спасибо, что он тут остается жить и привлекает валюту в страну.
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