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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3137313831393140

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 78
Вже навіть перевищили
41%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:34

  flyman написав:
  BIGor написав:
  xio13 написав:Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.

Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.

ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
П.С.
А так рівень аналітики росте, прогрес у порівнянні із гуру-хіо


Очевидно, Ваш оппонент имел ввиду, что пойдя в магаз и купив чего-нибудь, человек является конечным плательщиком НДС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:48

  kingkongovets написав:Скільки людей живуть у хрущовках Києва

https://www.the-village.com.ua/village/ ... Nk59doqq3U

завязывайте оффтопить!
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?

триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?

кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…

а выделенное выше стоит хорошо обдумать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:13

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.

А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее. ;)
Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.
Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС :roll:

Пусть будет поподробнее.
Недвижимость - все, кроме новостроя, без НДС. В цене новостроя тоже не 20% НДС, а намного меньше. То, что когда-то кто-то уплатил за что-то НДС 10 лет назад, это вы учтете в налоги первого покупателя. В случае советской недвижимости вообще никакого НДС нет. Это же касается и авто.
Затраты на отдых - НДС, по своей концепции, платится только на то, что потребляется внутри страны, что является мизерной частью от стоимости тура.
То, что тратит лендлорд, вас, в контексте подсчета доходов государства с айтишника, тоже не должно волновать. Это включается в налог на траты лендлорда, который к тому же может жить в Тае или на юге Испании и там тратить деньги. Или скупать доллары.
Услуги, товары у единщика (1-2 и частично 3 группы) без НДС - он не является плательщиком. Если он торгует серым/контрабандным товаром, а не местными окорочками, то государство с этого не имеет ни копейки НДС.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:14

  Прохожий написав:
  rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?

а выделенное выше стоит хорошо обдумать...

Да, ценники на многие объекты, особенно на стадии "забор", заставляют задуматься.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В момент скачка курса доллара многие "влошатся" в первичку.
Унуноктий
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