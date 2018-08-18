Додано: Нед 08 бер, 2020 21:13

_Mykola_ написав: Vlad442 написав: Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее. Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.

А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее.

Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.

Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее.Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС

Пусть будет поподробнее.Недвижимость - все, кроме новостроя, без НДС. В цене новостроя тоже не 20% НДС, а намного меньше. То, что когда-то кто-то уплатил за что-то НДС 10 лет назад, это вы учтете в налоги первого покупателя. В случае советской недвижимости вообще никакого НДС нет. Это же касается и авто.Затраты на отдых - НДС, по своей концепции, платится только на то, что потребляется внутри страны, что является мизерной частью от стоимости тура.То, что тратит лендлорд, вас, в контексте подсчета доходов государства с айтишника, тоже не должно волновать. Это включается в налог на траты лендлорда, который к тому же может жить в Тае или на юге Испании и там тратить деньги. Или скупать доллары.Услуги, товары у единщика (1-2 и частично 3 группы) без НДС - он не является плательщиком. Если он торгует серым/контрабандным товаром, а не местными окорочками, то государство с этого не имеет ни копейки НДС.