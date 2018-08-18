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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:34
flyman написав: BIGor написав: xio13 написав:
Гроші от ІТ (які в 95% фоп) це максимум ЄСВ на кожного по 1000 грн, це в декілька разів менше за податків з найманого працівника на мінімалці.
Зерно і тд - це офшори + аграрії , а не народ України.
Метал аналогічно.
В країні не розвивається нічого крім сировинного придатку, так що фіаско буде дуже скоро.
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Ну і ще є такий фактор як мільтиплікатор.
ПДВ у ФОП ІТ з доходом 75кгрн міс., афтар пєші істчо.
П.С.
А так рівень аналітики росте, прогрес у порівнянні із гуру-хіо
Очевидно, Ваш оппонент имел ввиду, что пойдя в магаз и купив чего-нибудь, человек является конечным плательщиком НДС.
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rjkz
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:48
завязывайте оффтопить!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:02
rjkz написав:
Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда
?
триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?
кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…
а выделенное
выше стоит хорошо обдумать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:13
_Mykola_ написав: Vlad442 написав:
Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее.
Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.
Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС
Пусть будет поподробнее.
Недвижимость - все, кроме новостроя, без НДС. В цене новостроя тоже не 20% НДС, а намного меньше. То, что когда-то кто-то уплатил за что-то НДС 10 лет назад, это вы учтете в налоги первого покупателя. В случае советской недвижимости вообще никакого НДС нет. Это же касается и авто.
Затраты на отдых - НДС, по своей концепции, платится только на то, что потребляется внутри страны, что является мизерной частью от стоимости тура.
То, что тратит лендлорд, вас, в контексте подсчета доходов государства с айтишника, тоже не должно волновать. Это включается в налог на траты лендлорда, который к тому же может жить в Тае или на юге Испании и там тратить деньги. Или скупать доллары.
Услуги, товары у единщика (1-2 и частично 3 группы) без НДС - он не является плательщиком. Если он торгует серым/контрабандным товаром, а не местными окорочками, то государство с этого не имеет ни копейки НДС.
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Vlad442
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Додано: Нед 08 бер, 2020 22:14
Прохожий написав: rjkz написав:
Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда
?
а выделенное
выше стоит хорошо обдумать...
Да, ценники на многие объекты, особенно на стадии "забор", заставляют задуматься.
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airmax78
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Додано: Нед 08 бер, 2020 23:03
В момент скачка курса доллара многие "влошатся" в первичку.
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Унуноктий
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Додано: Нед 08 бер, 2020 23:25
Унуноктий написав:
В момент скачка курса доллара многие "влошатся" в первичку.
да, но подходящей первички мало, куда вкладываться то?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:06
Vlad442 написав: _Mykola_ написав: Vlad442 написав:
Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
А вот с покупкой недвижимости, отдых и б/у автомобилей без НДС поподробнее.
Когда он платит ленлорду, это цена в которой есть НДС - ленлорд выставляет цену за которую он сдает, и которую потом с удовольствием тратит на покупку товаров с НДС.
Когда стрижется, то же самое, когда покупает на базаре, цена уже содержит НДС
Пусть будет поподробнее.
Недвижимость - все, кроме новостроя, без НДС. В цене новостроя тоже не 20% НДС, а намного меньше. То, что когда-то кто-то уплатил за что-то НДС 10 лет назад, это вы учтете в налоги первого покупателя. В случае советской недвижимости вообще никакого НДС нет.
Вы не совсем правы. Продажа жилой недвижимости, кроме первой поставки, не облагается НДС. И как мы уже выяснили несколько месяцев назад, первичной поставкой жилья хитрые строители считают поставку СМР от подрядчика заказчику. Заказчик делает уже не первую поставку и она без НДС. То есть, заказчик законно не платит НДС с прибыли
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:13
За последний год курс упал на 10+%, цена первички выросла на 10+% и скандалы с застройщиками. https://news.finance.ua/ru/news/-/46643 ... nfografika
При каком курсе у людей снова может проснуться интерес к вложениям в первичку? 30-35? Вряд ли.
Не факт, что застройщики не начнут повышать цены синхронно с евро. Мы уже достаточно интегрированы в Европу. Рабочие больше не будут работать за еду, как в 15-16, на энергоносители европейская цена, оборудование, запчасти - все не местного производства. За счет чего может сильно провалиться цена в евро?
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Vlad442
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