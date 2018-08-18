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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:16
_Mykola_ написав: Serg-ik написав:
опозорились все. Единщин при ставке пять процентов не платит НДС. НДС платят при ставке три процента. ЕСВ на зарплату наёмного работника платится с суммы, не превышающей 15 минимальных зарплат.
НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения.
ИТ-фоп как правило на едином с 5%.
нет уж, извините. Заработанны е деньги несут в АТБ и за коммуналку все и таким образом можно сказать что все-плательщики НДС. Но в том примере был посчитан НДС ФОП как субъекта предпринимательской деятельности и посчитан неверно. Было начислено 20процентов на сумму после вычета налогов. Потребительский НДС следовало бы считать как 1/6 от суммы после вычета. ФОП, который плательщик НДС, по вашей методике платит дважды: первый как плательщик по декларации, а второй как потребитель, в условном АТБ.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:17
Serg-ik написав:
Вы не совсем правы. Продажа жилой недвижимости, кроме первой поставки, не облагается НДС. И как мы уже выяснили несколько месяцев назад, первичной поставкой жилья хитрые строители считают поставку СМР от подрядчика заказчику. Заказчик делает уже не первую поставку и она без НДС. То есть, заказчик законно не платит НДС с прибыли
Так и не понял, в чем не прав.
НДС заложен в каждом саморезе, мешке цемента, арматуре, лампочке, которые использовались на стройке. Из 100 гривен, которые я заплатил за новострой, в виде НДС государству досталась некоторая сумма от 0 до 20 грн, но никак не ровно 20, как считают местные бухгалтеры.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:25
Vlad442 написав:
При каком курсе у людей снова может проснуться интерес к вложениям в первичку? 30-35? Вряд ли.
Не факт, что застройщики не начнут повышать цены синхронно с евро. Мы уже достаточно интегрированы в Европу. Рабочие больше не будут работать за еду, как в 15-16, на энергоносители европейская цена, оборудование, запчасти - все не местного производства. За счет чего может сильно провалиться цена в евро?
Интерес проснется когда курс стабилизируется после прыжка. В 2013 долларовая зарплата строителя была не ниже сегодняшней, в Европу не ломились, но и безвиза не было. За еду работали в 2015 и 2016. При скачке на условные 35 грн тоже год -два придется, как и остальному большинству населения.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:34
Vlad442 написав:
Недвижимость - все, кроме новостроя, без НДС.
я написал, что не совсем правы. Новострой продается без НДС согласно налогового кодекса, если это вторая поставка жилья. Конечно, в себестоимости есть НДС, но обычно конечному покупателю осуществляется вторая поставка жилья, так как первой поставкой зачастую является поставка от генподрядчика заказчику
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 09 бер, 2020 00:43
Serg-ik написав:
Конечно, в себестоимости есть НДС, но обычно конечному покупателю осуществляется вторая поставка жилья, так как первой поставкой зачастую является поставка от генподрядчика заказчику
И заказчик потом не будет ставить цену, которая включает НДС, при продаже покупателю? Будет!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:02
Пошла движуха на мировых рынках. Нефть скатилась до 30. Скоро и металлы. А за ними и недвижимость.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:29
Где нефть "патриццать"???
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:30
Прохожий написав: rjkz написав:
Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда
?
триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?
кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…
а выделенное
выше стоит хорошо обдумать...
Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь.
Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу.
Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде.
Внимание, вопрос - Это естественно?
Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:55
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Вы не совсем правы. Продажа жилой недвижимости, кроме первой поставки, не облагается НДС. И как мы уже выяснили несколько месяцев назад, первичной поставкой жилья хитрые строители считают поставку СМР от подрядчика заказчику. Заказчик делает уже не первую поставку и она без НДС. То есть, заказчик законно не платит НДС с прибыли
Так и не понял, в чем не прав.
НДС заложен в каждом саморезе, мешке цемента, арматуре, лампочке, которые использовались на стройке. Из 100 гривен, которые я заплатил за новострой, в виде НДС государству досталась некоторая сумма от 0 до 20 грн, но никак не ровно 20, как считают местные бухгалтеры.
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