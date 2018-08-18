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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3138313931403141

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 78
Вже навіть перевищили
41%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:16

  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав:опозорились все. Единщин при ставке пять процентов не платит НДС. НДС платят при ставке три процента. ЕСВ на зарплату наёмного работника платится с суммы, не превышающей 15 минимальных зарплат.

НДС платит при покупках. И это все-равно налог, который платит ФОП когда тратит заработанные деньги.
Как бы позор, в понимании налогообложения. :lol:
ИТ-фоп как правило на едином с 5%. :lol:
нет уж, извините. Заработанны е деньги несут в АТБ и за коммуналку все и таким образом можно сказать что все-плательщики НДС. Но в том примере был посчитан НДС ФОП как субъекта предпринимательской деятельности и посчитан неверно. Было начислено 20процентов на сумму после вычета налогов. Потребительский НДС следовало бы считать как 1/6 от суммы после вычета. ФОП, который плательщик НДС, по вашей методике платит дважды: первый как плательщик по декларации, а второй как потребитель, в условном АТБ.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Вы не совсем правы. Продажа жилой недвижимости, кроме первой поставки, не облагается НДС. И как мы уже выяснили несколько месяцев назад, первичной поставкой жилья хитрые строители считают поставку СМР от подрядчика заказчику. Заказчик делает уже не первую поставку и она без НДС. То есть, заказчик законно не платит НДС с прибыли

Так и не понял, в чем не прав.
НДС заложен в каждом саморезе, мешке цемента, арматуре, лампочке, которые использовались на стройке. Из 100 гривен, которые я заплатил за новострой, в виде НДС государству досталась некоторая сумма от 0 до 20 грн, но никак не ровно 20, как считают местные бухгалтеры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:25

  Vlad442 написав:
При каком курсе у людей снова может проснуться интерес к вложениям в первичку? 30-35? Вряд ли.
Не факт, что застройщики не начнут повышать цены синхронно с евро. Мы уже достаточно интегрированы в Европу. Рабочие больше не будут работать за еду, как в 15-16, на энергоносители европейская цена, оборудование, запчасти - все не местного производства. За счет чего может сильно провалиться цена в евро?

Интерес проснется когда курс стабилизируется после прыжка. В 2013 долларовая зарплата строителя была не ниже сегодняшней, в Европу не ломились, но и безвиза не было. За еду работали в 2015 и 2016. При скачке на условные 35 грн тоже год -два придется, как и остальному большинству населения.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:34

  Vlad442 написав:Недвижимость - все, кроме новостроя, без НДС.
я написал, что не совсем правы. Новострой продается без НДС согласно налогового кодекса, если это вторая поставка жилья. Конечно, в себестоимости есть НДС, но обычно конечному покупателю осуществляется вторая поставка жилья, так как первой поставкой зачастую является поставка от генподрядчика заказчику
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Конечно, в себестоимости есть НДС, но обычно конечному покупателю осуществляется вторая поставка жилья, так как первой поставкой зачастую является поставка от генподрядчика заказчику

И заказчик потом не будет ставить цену, которая включает НДС, при продаже покупателю? Будет!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пошла движуха на мировых рынках. Нефть скатилась до 30. Скоро и металлы. А за ними и недвижимость.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где нефть "патриццать"???
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:30

  Прохожий написав:
  rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?

триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?

кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…

а выделенное выше стоит хорошо обдумать...


Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь.
Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу.
Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде.
Внимание, вопрос - Это естественно?
Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:55

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Вы не совсем правы. Продажа жилой недвижимости, кроме первой поставки, не облагается НДС. И как мы уже выяснили несколько месяцев назад, первичной поставкой жилья хитрые строители считают поставку СМР от подрядчика заказчику. Заказчик делает уже не первую поставку и она без НДС. То есть, заказчик законно не платит НДС с прибыли

Так и не понял, в чем не прав.
НДС заложен в каждом саморезе, мешке цемента, арматуре, лампочке, которые использовались на стройке. Из 100 гривен, которые я заплатил за новострой, в виде НДС государству досталась некоторая сумма от 0 до 20 грн, но никак не ровно 20, как считают местные бухгалтеры.


16,67%
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