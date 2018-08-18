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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3139314031413142

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 78
Вже навіть перевищили
41%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 05:36

  Replay написав:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в марте 2020
В марте точно не начнется, дай Бог в июле - августе и то только если гривна сильно просядет, а она может сильно и не просесть так как пока что наш импорт дешевеет быстрее чем экспорт//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:07

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?

триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?

кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…

а выделенное выше стоит хорошо обдумать...


Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь.
Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу.
Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде.
Внимание, вопрос - Это естественно?
Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.


Пардон, что сам себя цитатлю.
Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?
rjkz
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  #<1 ... 3139314031413142
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