триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США

что будет теперь по вашему?



кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…



Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь.

Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу.

Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде.

Внимание, вопрос - Это естественно?

