Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?
триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США что будет теперь по вашему?
кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…
а выделенное выше стоит хорошо обдумать...
Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь. Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу. Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде. Внимание, вопрос - Это естественно? Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.
Пардон, что сам себя цитатлю. Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?
rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?
триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США что будет теперь по вашему?
кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…
а выделенное выше стоит хорошо обдумать...
Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь. Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу. Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде. Внимание, вопрос - Это естественно? Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.
ФР, там бульбашка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/