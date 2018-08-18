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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3139314031413142

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 78
Вже навіть перевищили
41%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 05:36

  Replay написав:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в марте 2020
В марте точно не начнется, дай Бог в июле - августе и то только если гривна сильно просядет, а она может сильно и не просесть так как пока что наш импорт дешевеет быстрее чем экспорт//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:07

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?

триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?

кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…

а выделенное выше стоит хорошо обдумать...


Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь.
Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу.
Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде.
Внимание, вопрос - Это естественно?
Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.


Пардон, что сам себя цитатлю.
Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:21

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав: Не знаю или грядущий кризис повторит кризис 2008, прогнозируются разные диаметрально противоположные сценарии. Но Украина сейчас в худшем состоянии, чем в 2008.Фиг знает, может лежащему на полу уже падать некуда?

триггером кризиса 2008 стал крах пирамиды ипотечных облигаций в США
что будет теперь по вашему?

кстати в сентябре 2008 был в Сингапуре и когда узнал что цены КРЖН уже соизмеримы с ценами в Сингапуре при совершенно разном качестве жизни окончательно понял что уже вот вот…

а выделенное выше стоит хорошо обдумать...


Обратите внимание, каждый раз, каждый кризис, лопается какой-то очередной пузырь.
Да, в 2008 лопнулся пузырь цен на недвигу.
Цены аренды в отдаленных районах Киева тогда переплевывали районы аналогичного позиционирования в НЙ. Зарплаты рабочих строительных специальностей были выше американских. Продав 2к в "Ылитном АППСе" можно было купить 2к (старый фонд, но еще "живчик") в хорошем районе Бруклина или оплатить значительную часть хорошего дома в Калифорнии или пригороде НЙ, купить дом во Флориде.
Внимание, вопрос - Это естественно?
Что будет в этот раз - мнения очень сильно расходятся. Часто слышится мнение, что в этот раз будет заливаться большим количеством денег и будет существенная инфляция резервных валют. Правда или нет? Трудно сказать. Возможно, будет лопание очередного пузыря - что на этот раз? Или в этот раз просто все схлопнется, ибо есть и такое мнение, что кризис давно идет. только его уже заливают бабками. Реально, сейчас и в США как-то странно с зарплатами. до 100 долларов в час рабочим, пусть даже высоквалифицированным...ну как-то ту мач.

ФР, там бульбашка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:51

  sesk написав:Пошла движуха на мировых рынках. Нефть скатилась до 30. Скоро и металлы. А за ними и недвижимость.


  барабашов написав:Где нефть "патриццать"???

Не звертайте уваги)))
У Сеска висока температура, і він бредить.

"В начале сегодняшних суток цена за баррель нефти Brent опускалась до 31,43 долларов. Таким образом падение составило около 31,1 процента. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.

Позже стоимость скорректировалась, и на данный момент колеблется в районе 33 долларов за баррель."

https://uainfo.org/blognews/1583717557- ... -tret.html
Востаннє редагувалось Frant в Пон 09 бер, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:05

  Унуноктий написав:В момент скачка курса доллара многие "влошатся" в первичку.

Уноноктій, ти просто геній!
Чи це твій пес стукає лапами по клавіатурі???
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:36

дедушка франт не умеет гуглом пользоваться, обучен только строчить сообщения "все пропало" на финансах.
на момент, wti ,цена 29.7 бакса
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ліван вже повідомив про дефолт.
Далі буде веселіше, а ще на кінець року гривню по 50 чекайте.

Коротше кажучи на всю катлету беріть бетон первичку, десь відсотків 50 що добудують є )))))
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В видео обсуждается высотность жилой застройки пригорода Ирпеня и Нью-Йорка.
Смотреть с 9 минуты.

По видимому в пригороде Ирпеня земля дороже чем в Нью-Йорке, раз высотность домов намного больше.
BIGor
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