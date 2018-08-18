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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3140314131423143

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 78
Вже навіть перевищили
41%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:34

  foxluck написав:
  Serg-ik написав:Конечно, в себестоимости есть НДС, но обычно конечному покупателю осуществляется вторая поставка жилья, так как первой поставкой зачастую является поставка от генподрядчика заказчику

И заказчик потом не будет ставить цену, которая включает НДС, при продаже покупателю? Будет!
конечно будет.налог, который не возмещается, включается в себестоимость приобретеннрого и далее продаваемого товара, в данном случае-квартиры. Но НДС предыдущих продавцов не будет составлять 16,67 процентов в цене квартиры, продаваемой физлицу. И продажа с точки зрения закона не облагается НДС. Если цена квартиры 1200 000 грн, то НДС в её цене -0 грн. но в ее себестоимости есть НДС в сумме 166 667 грн, если цена подрядчика для заказчика была 1000 000 грн
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:38

Про вложиться в первичку на скачке курса.
В феврале 15-ого многие застройщики останавливали продажи.

Рост курса на 10-15% это к уровню, который был год назад при меньших гривневых ценах. Где выгода?

Сейчас не время вкладываться в стройку даже по ценам прошлого года. Кто из застройщиков остался с ценами, на которых можно заработать? Кто имеет хорошие шансы пережить смутные времена? Никто.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?

дешевая нефть всегда было хорошо для экономики
или парадигма уже поменялась?

зы: напомните цену нефти летом 2008...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:41

  Vlad442 написав:Про вложиться в первичку на скачке курса.
В феврале 15-ого многие застройщики останавливали продажи.

Рост курса на 10-15% это к уровню, который был год назад при меньших гривневых ценах. Где выгода?

Сейчас не время вкладываться в стройку даже по ценам прошлого года. Кто из застройщиков остался с ценами, на которых можно заработать? Кто имеет хорошие шансы пережить смутные времена? Никто.

как сделать людям хорошо?
сделай плохо, а потом верни как было!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ubr.ua/market/real-estate/v-kie ... ut-3891053

Бум или загон?
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:05

remark была проблема с оценкой недвижимости. Возможно проблема решена и оформились продажи января и февраля, почти в один момент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:07

  Serg-ik написав:remark была проблема с оценкой недвижимости. Возможно проблема решена и оформились продажи января и февраля, почти в один момент

+ думаю перенесли сделки с декабря чтобы не платить упырям 2кгрн за оценку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:10

  remark написав:https://ubr.ua/market/real-estate/v-kieve-bum-sdelok-na-rynke-nedvizhimosti-chto-pokupajut-3891053

Бум или загон?

в феврале раскупили весь Медовый
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