Додано: Пон 09 бер, 2020 11:05

remark была проблема с оценкой недвижимости. Возможно проблема решена и оформились продажи января и февраля, почти в один момент

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s