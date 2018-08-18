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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:34
foxluck написав: Serg-ik написав:
Конечно, в себестоимости есть НДС, но обычно конечному покупателю осуществляется вторая поставка жилья, так как первой поставкой зачастую является поставка от генподрядчика заказчику
И заказчик потом не будет ставить цену, которая включает НДС, при продаже покупателю? Будет!
конечно будет.налог, который не возмещается, включается в себестоимость приобретеннрого и далее продаваемого товара, в данном случае-квартиры. Но НДС предыдущих продавцов не будет составлять 16,67 процентов в цене квартиры, продаваемой физлицу. И продажа с точки зрения закона не облагается НДС. Если цена квартиры 1200 000 грн, то НДС в её цене -0 грн. но в ее себестоимости есть НДС в сумме 166 667 грн, если цена подрядчика для заказчика была 1000 000 грн
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:38
Про вложиться в первичку на скачке курса.
В феврале 15-ого многие застройщики останавливали продажи.
Рост курса на 10-15% это к уровню, который был год назад при меньших гривневых ценах. Где выгода?
Сейчас не время вкладываться в стройку даже по ценам прошлого года. Кто из застройщиков остался с ценами, на которых можно заработать? Кто имеет хорошие шансы пережить смутные времена? Никто.
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Vlad442
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:41
rjkz написав:
Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?
дешевая нефть всегда было хорошо для экономики
или парадигма уже поменялась?
зы: напомните цену нефти летом 2008...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:41
Vlad442 написав:
Про вложиться в первичку на скачке курса.
В феврале 15-ого многие застройщики останавливали продажи.
Рост курса на 10-15% это к уровню, который был год назад при меньших гривневых ценах. Где выгода?
Сейчас не время вкладываться в стройку даже по ценам прошлого года. Кто из застройщиков остался с ценами, на которых можно заработать? Кто имеет хорошие шансы пережить смутные времена? Никто.
как сделать людям хорошо?
сделай плохо, а потом верни как было!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:48
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remark
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:05
remark была проблема с оценкой недвижимости. Возможно проблема решена и оформились продажи января и февраля, почти в один момент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:07
Serg-ik написав:remark
была проблема с оценкой недвижимости. Возможно проблема решена и оформились продажи января и февраля, почти в один момент
+ думаю перенесли сделки с декабря чтобы не платить упырям 2кгрн за оценку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:10
remark написав:
https://ubr.ua/market/real-estate/v-kieve-bum-sdelok-na-rynke-nedvizhimosti-chto-pokupajut-3891053
Бум или загон?
в феврале раскупили весь Медовый
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:38
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:51
Serg-ik
И зачем покупать последние четыре позиции?
И почему в скобках красная цифра так зашкаливает, особенно в Великобритании?
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