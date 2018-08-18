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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:54
Унуноктий написав: remark написав:
https://ubr.ua/market/real-estate/v-kieve-bum-sdelok-na-rynke-nedvizhimosti-chto-pokupajut-3891053
Бум или загон?
в феврале раскупили весь Медовый
В який раз?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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