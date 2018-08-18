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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3142314331443145>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 78
Вже навіть перевищили
41%
32
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:34

очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:49

  Yuri_T написав:очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.

Сегодня у профессора кафедры ракетных наук Трибеки выходной. Почивать изволют-с.
Приходите завтра)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:58

Дорожай и быстрая достройка объектов? Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.

Интересно, на каких цифрах остановится курс. Если сделает пару гривен вверх за неделю, я очень повеселюсь. Даже начну смотреть новости, чтобы послушать, что будут говорить слуги народа.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:01

  antey1969 написав:
  Yuri_T написав:очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.

Сегодня у профессора кафедры ракетных наук Трибеки выходной. Почивать изволют-с.
Приходите завтра)))

тем не менее, я настаиваю!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:06

  Yuri_T написав:очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.

уже писал
Новомостицкий от УБ, началось движение КГС на стройке, ценник в ОП сразу прибавил 4кгрн на метре
Я не рОкетчик если шо, просто факт...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:07

  Vlad442 написав:Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.

перетеканию денег?
смешно :(
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:17

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.

перетеканию денег?
смешно :(
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.


Не переймайтесь ви так!

У мене тут в "Аравії" більшість колег індусів, готові з радістю на постоянку в Україну переїхати, і це я ще не проводив кампанію - полюби Україну, як рідну Кералу.

Так що здавати буде кому, головне кордони відкрити :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к.
Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине

Ну это только в Киеве Фейслесса офисный планктон получает 75 кило гривен в месяц.

Не всякий поанктон, конечно, но такой есть и в Киеве, и не только. То, что вы считаете, сто его не существует, не меняет объевтивную реальность; то, что вы называете "Киев Фкйслесса" - это простая реальность пересичного
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.

перетеканию денег?
смешно :(
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Всепропальщик, курс остановится на 26. А учитывая падение нефти и газа и не адекватный отзыв межбанк, ещё и подрастём назад. Даже при курсе 27 или 28 цены в долларах упадут на 10% макс
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.

Что нам может прилететь с цивилизованного мира? Трудней будет занять? Придется повысить курс или провести секвестр бюджета? Неужели будет хуже, чем в 14-15 с русскими танками под Дебальцево?
Vlad442
 
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