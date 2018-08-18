|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:34
очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:49
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:58
Дорожай и быстрая достройка объектов? Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.
Интересно, на каких цифрах остановится курс. Если сделает пару гривен вверх за неделю, я очень повеселюсь. Даже начну смотреть новости, чтобы послушать, что будут говорить слуги народа.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:01
тем не менее, я настаиваю!
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:06
уже писал
Новомостицкий от УБ, началось движение КГС на стройке, ценник в ОП сразу прибавил 4кгрн на метре
Я не рОкетчик если шо, просто факт...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:07
перетеканию денег?
смешно
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:17
Не переймайтесь ви так!
У мене тут в "Аравії" більшість колег індусів, готові з радістю на постоянку в Україну переїхати, і це я ще не проводив кампанію - полюби Україну, як рідну Кералу.
Так що здавати буде кому, головне кордони відкрити
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не всякий поанктон, конечно, но такой есть и в Киеве, и не только. То, что вы считаете, сто его не существует, не меняет объевтивную реальность; то, что вы называете "Киев Фкйслесса" - это простая реальность пересичного
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всепропальщик, курс остановится на 26. А учитывая падение нефти и газа и не адекватный отзыв межбанк, ещё и подрастём назад. Даже при курсе 27 или 28 цены в долларах упадут на 10% макс
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что нам может прилететь с цивилизованного мира? Трудней будет занять? Придется повысить курс или провести секвестр бюджета? Неужели будет хуже, чем в 14-15 с русскими танками под Дебальцево?
|